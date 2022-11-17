اختتم معهد الانجاز المتفوق للتدريب الاهلي والاستشارات الادارية والاقتصادية والمالية بالشراكة مع برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبرعاية فخرية من شيخة بنت غانم الكبيسي سيدة الأعمال والعضو الشرفي الصندوق العربي لرعاية البحوث للمسؤلية المجتمعية وسفيرة السلام والنوايا الحسنة

البرنامج الدولي لتدريب مدربين في مجال القضاء على الفقر المتعدد الذي انعقد في الفترة من 13 – 16 نوفمبر الجاري بفندق ميلينيوم الكويت.

وفي ضوء ذلك صرح خبير التنمية المستدامة مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية د. شهاب العثمان أن هذا البرنامج أقيم بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وبحضور خليجي والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وممثلين لجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومن أبرزهم الأمانة العامة للأوقاف وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الصفا الإنسانية وجمعية السلام للأعمال الإنسانية ونماء الخيرية وعدد من المحاضرين والمختصين في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح العثمان أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج تأهيل المشاركين كمدربين جهو مجال جهود القضاء على الفقر المتعدد ؛ وذلك تحقيقاً لرؤية كويت جديدة 2035، والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأفاد العثمان بأن هذا البرنامج المكثف تناول محاور هامة ومن أبرزها السياسات الاجتماعية في الدول العربية، والتقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد، وأساليب المساعدة الاجتماعية للحد من الفقر المتعدد الأبعاد بالدول العربية، ودور صناديق التنمية للتخفيف من حدة الفقر بالدول العربية، واستراتيجيات مبتكرة لتقديم المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في المنطقة العربية، وجهود القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج الضمان الاجتماعي بالدول العربية ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والرقمنة لدعم جهد مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد، وتصميم أدوات التقييم للبرامج التدريبية في القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وطرح التدريبات العملية للمشاركين في مجال التدريب على جهود القضاء على الفقر .

وأضاف أنه تم تقديم منح مجانية لمنتسبي مؤسسات المجتمع المدني في برنامج أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها في مؤسسات رعاية الأيتام وذلك برعاية ودعم من كرسي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم؛ حرصاً على تطوير القدرات البشرية في مؤسسات رعاية الأيتام في الدول العربية؛ حيث قدم البرنامج خبير التدريب البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية، مبينا أنه انعقد في المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة.