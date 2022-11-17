قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إن الرياض تأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقا لخطط التنمية ورؤية 2030.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال مباحثاته الرسمية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في العاصمة سيئول ثاني محطات جولته الآسيوية: «نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات إنتاج الهيدروجين وخفض الكربون».

وأشار إلى أن المملكة تسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة، مضيفا: «نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية».

كما اكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المملكة وكوريا الجنوبية.

من جهته، عبر الرئيس الكوري الجنوبي لولي العهد السعودي عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية وغير ذلك من القطاعات، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.

وفي سياق متصل، التقى الأمير محمد بن سلمان مجموعة من رؤساء الشركات الكورية، واستعرض معهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

في هذه الأثناء، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه تم توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، إحدها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمته 6.7 مليارات دولار.