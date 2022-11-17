وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي، قال في مقدمته: قام منتسبو قاعدة عبدالله المبارك الجوية منذ بداية جائحة كورونا بالدوام اليومي ولم يكن لمنتسبيها دوام نسبي و قاموا برحلات إجلاء للمواطنين والمرضى و قاموا ايضا بعمليات نقل المعدات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية لعدة دول، بالإضافة إلى رحلات البنك المركزي ورحلات تبديل و إسناد القوات المشاركة بعمليات إعادة الأمل في المملكة العربية السعودية، ولم يتوقف او يتأخر منتسبوها عن توفير جميع الرحلات سواء لمعدات الجيش أو وزارات و هيئات الدولة، كما قاموا بعمليات الإغاثة وعمليات النقل المستمرة، كل هذه الرحلات خلال الجائحة، كما أصيب العديد من المنتسبين بفيروس كورونا خلال هذه الفترة وتم احتساب فئة أولى عالية الخطورة فقط للطاقم الطبي بعدد ايام ٩٠ يوماً، وبالمقابل تم احتساب فئة أولى متوسطة الخطورة بعدد أيام متفاوتة لكل شخص لم تتجاوز إلى ٦٠ يوما لمنتسبي قاعدة عبدالله المبارك الجوية (الشحن الجوي).

وطالب د. الدمخي بتزويده وإفادته بالآتي:

1- لماذا تم تصنيف طاقم طائرات الشحن الجوي الذين خاطروا بحياتهم بالفئة الأولى (متوسطة الخطورة) ولم تتم مساواتهم بالطواقم الطبية كفئة اولى (عالية الخطورة)؟

لماذا تم خصم عدد الأيام في حساب مكافأة الصفوف الأمامية من منتسبي قاعدة عبد الله المبارك الجوية (الشحن الجوي) مع العلم انهم لم يتوقفوا عن العمل خلال فترة الجائحة وتم احتساب عدد الأيام كاملة بالنسبة للأطقم الطبية وقوة واجب سند؟