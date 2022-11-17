وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، قال في مقدمته: أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة بالإدارة العامة للجمارك تعنى بشؤون الموظفين ومطالبهم، وفي هذه الاثناء قيل إن اللجنة عقدت اجتماعين اقرت فيه عددا من المهام المكلفة بها.

وقد نمى إلى علمي أن ما أعلن عن اجتماعات للجنة كانت اجتماعات صورية على الورق فقط لتمرير عدد من القرارات تتعلق بالتعيين والنقل في الوظائف الإشرافية وأمور أخرى تختص بالمكافآت والمزايا المالية على حساب موظفين آخرين مستحقين.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

١- صورة ضوئية من القرار الوزاري الصادر بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين واختصاصاتها.

٢- صورة ضوئية من محضري الاجتماع الاول والثاني لعام ٢٠٢٢ وعدد وأسماء والمسميات الوظيفية الذين حضروا هذين الاجتماعين.

٣- جميع القرارات الادارية التي تم اتخاذها بناءً على هذين المحضرين، لاسيما فيما يتعلق بالتالي:

أ‌- القرارات المتعلقة بطلبات الترشيح للوظائف الإشرافية

ب‌- قرارات البت في التظلمات المقدمة من الموظفين .

ت‌- قرارات ترقية الموظفين واعتماد تقارير الكفاءة.

ث‌- قرارات منح العلاوات التشجيعية والمزايا المالية والمكافآت.