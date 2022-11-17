وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال في مقدمته:

سفر تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2021/2022 عن وجود بعض المخالفات الخاصة بالإدارة العامة للجمارك.

وطالب العتيبي بتزويده وإفادته بالآتي:

1) بيان الأسباب التي أدت إلى الزيادة في قيم المخازن الرئيسية والفرعية للسنة المالية 2021 / 2022؟

2) بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور رصيد الأصول الأخرى بالنقص للسنة المالية 2021/ 2022 ؟

3) بيان أسباب النقص في قيم المباني للسنة المالية 2021 / 2022 ؟

4) ما أسباب امتناع الإدارة العامة للجمارك عن منح كافة الصلاحيات المتاحة للدخول على النظام الآلي لديوان المحاسبة ؟

5) ما أسباب تأخر تحصيل المبالغ المستحقة، والتي بلغت قيمتها ( 6285587 د.ك ) من شركة ناقلات النفط الناتجة عن رسوم ميناء منذ السنة المالية 1990 / 2000؟

6) ما أسباب استمرار إصدار بعض القرارات الإدارية من الإدارة العامة للجمارك وفق تفويض منته، بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 ؟

7) ما أسباب استمرار وجود عدد من الحاويات يعود بعضها إلى اربع سنوات؟ يرجى تزويدي بأسماء الشركات وصورة ضوئية من محاضر الضبط والإجراءات التي تمت بشأنها .

8) ما أسباب استمرار عدم ميكنة الدورة المستندية الخاصة بمراقبة بيت المال؟