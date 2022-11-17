تنطلق في السادس من شهر ديسمبر المقبل فعاليات مؤتمر" سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية " الذي تقيمه شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بمحافظة جدة بفندق كراون بلازا بجدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 6-8 ديسمبر 2022م الموافق 12-14 جماد الأول 1444هـ، ويحظى المؤتمر الذي ينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC" بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية الذين سيقدمون عصارة خبراتهم العلمية والعملية للسادة والسيدات الحضور في هذا المؤتمر.

وقد أكد المشرف العام على فرع الجمعية بجدة الدكتور/ سامي بن صالح عيد بأن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى التي أقيمت في العام الماضي قد شجعت القائمين على الجمعية مع زملائنا في شركة سلام على الاستمرار في تنظيم المؤتمر بشكل سنوي مع العمل الدؤوب على تطويره والارتقاء بأعماله وبرامجه ليواكب جميع الأهداف والتطلعات المرسومة له والرامية إلى تحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم من خلال برامج الرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية، وأشار الدكتور/ عيد إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تحظى بدعم ومشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات العلمية والطبية من داخل المملكة وخارجها وفي مقدمتها مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى المنظمة الدولية لشرق حوض البحر الأبيض المتوسط لطب الأسرة والمجتمع "أونكا" والملتقى الصحي السعودي الهندي وغيرهم ومن المؤكد بأن مشاركة هذه الهيئات والمنظمات العلمية والصحية ستسهم بدور كبير في إثراء ساحة النقاش بالمؤتمر الذي سيطرح أكثر من 48 بحثاً وورقة عمل طوال فترة إقامته، ولفت المشرف العام على الجمعية إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على مشاركة الإعلام في برنامج المؤتمر بورقة عمل خاصة ستكون بعنوان "دور الإعلام في التوعية بأهمية الرعاية الصحية المنزلية" وسوف يقدمها نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ / خالد صائم الدهر وذلك لما للإعلام من أهمية كبيرة في التوعية المجتمعية، كما حرصت اللجنة على أن يتم بث المؤتمر مباشرة من موقع الحدث عبر المنصة الالكترونية لملتقى الخبرات بهدف إتاحة الفرصة للمسجلين في المؤتمر من داخل المملكة وخارجها لحضور جميع جلسات المؤتمر والاستفادة من المحاضرات المقدمة فيها وبالتالي تمكينهم من الحصول على الساعات العلمية والشهادات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.