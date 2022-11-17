أعلن معهد أبحاث في كوريا الجنوبية أنَّ فريق من الباحثين المحليين طوروا قاتلًا محمولًا للفيروسات يستخدم الأشعة فوق البنفسجية، الذي يقولون إنه يستطيع القضاء على فيروس كورونا المستجد في ثوانٍ.

وأوضح معهد الأبحاث، حسبما نقلت صحيفة "كوريا هيرالد"، أن جهاز مكافحة الفيروس المطورة حديثًا يزن 1.8 كيلوجرام؛ مما يسهل على العمال حمله في أنحاء وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق والقطارات.

وقال معهد الأبحاث إنه يمكن استخدام الجهاز الجديد في أعمال التطهير في الأماكن التي يصعب فيها استخدام المطهر التقليدي من النوع السائل؛ نظرًا لأن قاتل الفيروسات يستخدم الأشعة فوق البنفسجية ولا ينطوي على خطر نشوب حريق أو ترك بقايا.

واختبر الباحثون في مختبر "كي آر بيوتيك" لمكافحة الأمراض فاعلية الجهاز قاتل الفيروس ووجدوا أن 99.9% أو أكثر من "كوفيد-19" ذهب في غضون ثانية واحدة من إطلاق الأشعة فوق البنفسجية.

وقال مسؤول في معهد الأبحاث: "سنقوم بتوسيع بحثنا بحيث يمكن تطبيق التكنولوجيا المطورة حديثًا في المرافق العامة الداخلية من خلال نموذج ثابت في السقف وتركيبه على روبوتات".