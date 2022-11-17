كشف مراقب مطار الكويت T4 عن تمكن رجال الجمارك من خلال ( 5 ) ضبطيات مختلفة تم ضبطها في المطار عبارة عن كوكتيل من المواد المخدرة والممنوعات مع ( 5 ) مسافرين قادمين إلى البلاد من أماكن مختلفة.

وفي التفاصيل، فإن أحد المفتشين الجمركيين بمطار T4 تمكن من ضبط مسافر آسيوي قادم من دولة آسيوية، وأثناء التفتيش تبين انه يخبئ في امتعته ربع كيلو من ماده القرطوم المخدرة، وفي الوقت نفسه تمكنوا من ضبط سيدة عربية، كانت بحوزتها حشيش وماريغوانا وكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ، كما قام أحد المفتشين الجمركيين بالعثور على تبغ مخلوط مع ماريغوانا بحوزة اجنبية.

واستطاعت ايضاً مفتشة جمركية من العثور على كوكايين زهري (2CB)مع مسافرة اوروبية ، كما عثرت ماريغوانا، ومشروب كحولي، وحبوب مخدرة مع مسافر قادم من دولة اوروبية ، ومسافر آسيوي يحمل حقيبة ملغومة بقطع حشيش .

هذا، وتم عمل محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.