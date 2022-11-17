اتهم محققون فيدراليون بوزارة العدل الأمريكي اليوم ثمانية أشخاص، من بينهم مسئولان عن الحياة البرية في كمبوديا، بإدارة شبكة تهريب دولية للقرود التي تستخدم في التجارب الدوائية.

ووفقا لشبكة (إن بي سي) الأمريكية اليوم فإن مسئولي هذه العصابة قاموا بشحن بعض القرود إلى الولايات المتحدة، وتم وضع علامات مزورة على القرود بأنها قادمة من منشآت تربية بأمريكا.

وأوضحت الشبكة أن هذه العصابة ركزت جهودها على نوعية قرود المكاك ذات الذيل الطويل، وهي أنواع معرضة للانقراض وتستخدم في التجارب الطبية التي تتطلب موافقات خاصة لتصديرها بالولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد استوردت في العام الماضي نحو 32 ألف قرد لاستخدامها في البحوث الدوائية والعلاجية، حسبما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.