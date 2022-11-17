توقعت محطات تلفزيونية أمريكية أن يكون لمدينة لوس أنجليس أول رئيسة بلدية بعد انتخاب كارين باس.

وهزمت باس، ريك كاروسو ، الملياردير المطور العقاري ، في السباق لتحل محل إريك جارسيتي ، حسبما ذكرت شبكتا (إن بي سي) و(سي إن إن).

وقالت باس في بيان نشر على تويتر إنها تلقت "مكالمة كريمة" من كاروسو وأعربت عن أملها في أن "يواصل مشاركته المدنية في المدينة التي يحبها كلانا".

وقال كاروسو في بيان نشر على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي "بينما تأخرنا في فرز الأصوات، أحدثنا تأثيرا لا يمحى على هذه المدينة وشعبها سيستمر إلى ما بعد الحملة الانتخابية أو يوم الانتخابات".

وعندما أعلنت باس عن حملتها لرئاسة البلدية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي ، قالت إن معالجة أزمة المشردين في لوس أنجليس ، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة ، ستكون أولوية قصوى.