جسّدت مؤسسة قطر رحلة استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر تجارب شخصية يرويها أفراد من مختلف الثقافات في قطر، وذلك من خلال معرض متعدد المواد يحمل عنوان "جووولز" والذي اُفتتح في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر.

يُمثّل المعرض، الذي يقام في المدينة التعليمية حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، منصة لأفراد المجتمع لمشاركة تجاربهم الفريدة من الحياة والعمل والدراسة في قطر طوال الفترة التي شهدت الاستعدادات لاستضافة المونديال، ويعكس كيف يمكن أن تكون كرة القدم حافزا للتغيير.

شارك رواة القصص، وهم مجموعة متنوعة تتألف من الطلاب، والفنانين، ومدربي كرة القدم، تجاربهم من خلال مواد متعددة، بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي، والكتابة، والسرد، والفيديو.

وقالت بروك ريد، مدير المشاركة المجتمعية والتنشيط في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر في تصريحات صحفية : "يُمثّل رواة القصص نبض معرض جووولز، فقد انطلق هذا البرنامج العام الماضي، وأتاح منصة لأكثر من 40 شخصًا من رواة القصص لمشاركة تجارب من حياتهم في قطر خلال فترة الاستعدادات لبطولة كأس العالم قطر .2022".

كما يُمثل المعرض المفتوح أمام الجمهور فرصة رائعة للأشخاص لزيارة المدينة التعليمية خلال المونديال".

من جهتها، قالت مهرين فضل، وهي أحد المشاركات في معرض "جووولز": "ستحمل بطولة كأس العالم قطر 2022 رسالة قوية مفادها أن كرة القدم للعالم أجمع، وأنها لعبة توحّد الشعوب، فليس ثمة نحن وهُم في كرة القدم".

وتم تنظيم معرض "جووولز" بالشراكة بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة الجيل المبهر، ومبادرة جول كليك، ومبادرة سبورتس كرييتف.

يقام المعرض المفتوح للجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا بالتوقيت المحلي، في قاعة الزعفران في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر