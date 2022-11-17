أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النمساوي ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 0ر11% في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ 6ر10% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال المدير العام لمكتب الاحصاء توبياس توماس " بالنسبة لأهم دافعين للأسعار، الطاقة بالنسبة للأفراد تليها أسعار الوقود، اتجاه الصعود توقف مؤقتا". وأضاف" على الجانب الآخر، موجة التضخم تزداد قوة، ومجالات الانفاق أيضا".

وقد ارتفعت أسعار الملابس، التي ارتفعت بالكاد خلال الأشهر الأخيرة، بصورة حادة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الأثاث بوتيرة أسرع.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0ر1% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متوافقة مع التوقعات الأولية.