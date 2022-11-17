رصد مركز العلوم البحرية والسمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان نوعًا جديدًا من الأسماك في المياه العُمانية، وهو "سمكة وحيد القرن المرقط" التي تم اصطيادها في بحر عُمان في منطقة السيفة بمحافظة مسقط من قبل صياد.

ووفق وكالة الأنباء العمانية يأتي ذلك ضمن المسوحات التي ينفذها المركز والتعاون المتواصل بينه وبين الصيادين الحرفيين في مختلف المحافظات الساحلية.

وأشار المركز إلى أن هذا النوع يُعد نوعًا جديدًا لم يتم تسجيله من قبل في بحار سلطنة عُمان (بحر العرب، بحر عُمان والخليج العربي) في المراجع وكتب التصنيفات العلمية. وقد تم استلام العينة ، لافتا أن طول السمكة يبلغ 39 سم ووزنها 627 جرامًا.

وتُعرف الأسماك من هذا الجنس باسم أسماك وحيد القرن بسبب "نتوء السطح"، وهو امتداد يشبه القرن على الجبين موجود في بعض الأنواع. ويُطلق على هذا النوع اسم سمك وحيد القرن المرقط.

وتُعد أسماك وحيد القرن المرقط من الأنواع الاستوائية التي ترتبط معيشتها حول الشعاب المرجانية، حيث تتغذى صغارها غالبًا على الطحالب القاعية، أما البالغة منها فتتغذى على العوالق الحيوانية.

ويتوزع تواجد نوع سمكة وحيد القرن المرقط على المحيطين الهندي والهادئ: من البحر الأحمر وشرق أفريقيا إلى جزر هاواي وماركيزاس ودوسي شمالًا إلى جنوب اليابان جنوبًا إلى جزيرة لورد هاو، بالإضافة إلى شرق وسط المحيط الهادئ في جزر غالاباغوس.