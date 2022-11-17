أظهر تقرير صادر عن استراتيجيي مؤسسة "برنشتاين" للابحاث، أن الاتجاه "القوي على نحو غير معتاد" لنمو الأرباح المتزايد في أوروبا، يقترب من النهاية، إلا أن توقعات المحللين لديها نطاق أكبر للتراجع لتعكس تماما توقعات النمو الضعيفة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن توقعات الأرباح الأوروبية تراجعت بنسبة 7ر3% فقط، وسوف يستلزم الامر تراجعها بنسبة 11% أخرى لكي تعكس التراجع الذي شوهد في الدورات السابقة، بحسب ما كتبه الاستراتيجيون بقيادة مارك دايفر في مذكرة.

جدير بالذكر أن توقعات الأرباح المتعلقة بالطاقة والممارسات المالية، كانت "مرنة للغاية"، بينما شهدت المواد والعقارات والصناعات أكبر معدلات التراجع.

في الوقت نفسه، سجلت قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والسلع الأساسية والمواد بالفعل، تراجعا بنفس قدر الدورات السابقة.