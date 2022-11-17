اشترت مجموعة "ديزني" السفينة السياحية المعروفة سابقا باسم "حلم العالم" من شركة بناء السفن الألمانية المفلسة "أم في فيرفتن".

وقالت المتحدثة باسم شركة "ديزني سيجنيتشر إكسبيرينسز" يولاندا كيد إن شركة الترفيه العملاقة قالت إنه ستتم إعادة تسمية السفينة، وإعادة تصور بعض الميزات "في ظل الخبرة المشهورة عالميا" لـ"والت ديزني إيماجينيرز".

وسيتم الانتهاء من البناء في حوض بناء السفن الذي كان تابعا لشركة "أم في فيرفتن" من قبل، في فيسمار بألمانيا، تحت إدارة شركة "ماير ويرفت".

من المتوقع أن تكون السفينة التي تزن 208 آلاف طن من بين السفن الأولى في صناعة الرحلات البحرية التي يتم تشغيلها بالميثانول الأخضر، وهو أحد أقل أنواع الوقود المتاحة إصدارا للانبعاثات.

وتتوقع "ديزني كروز لاين" أن تبلغ سعة الركاب حوالى ستة آلاف، بالإضافة إلى نحو 2300 من أفراد الطاقم.

وقال كيد إن السفينة، التي ستستقر خارج الولايات المتحدة، "ستتزين بألوان الأسطول الأيقونية المستوحاة من ميكي ماوس"، تكملها مداخن حمراء مميزة.