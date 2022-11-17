منع أحد القضاة موقتاً الأربعاء سلطات منطقة في وسط هولندا من إطلاق كرات طلاء على ذئب يقترب جداً من زوّار إحدى حدائق الحيوانات الوطنية.

وأشارت محكمة المنطقة المركزية الهولندية في بيان إلى أنّ استهداف ذئب بكرات من الطلاء لم يجر في السابق مطلقاً، موضحةً أنّ هذا الإجراء "قد يتسبب بإصابات خطرة للحيوان".

وتعتبر الذئاب حيوانات محمية في هولندا، مما يعني أنّ إزعاجها أو اصطيادها ممكن فقط في حال حيازة إذن خاص.

وذكرت سلطات مقاطعة خيلدرلاند (وسط) في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، أنّها قررت اللجوء إلى هذا التدبير بعدما اقترب ذئب ربما صغير جداً من زوار حديقة هوغ فيلوي الوطنية.

وأتاح قرار السلطات للشرطة ردع الذئب باستخدام "نوع من المسدسات يطلق كرات من الطلاء"، مما أثار معارضة منظمة "فونابسغرمينغ" ("حماية الحياة البرية").

وطالبت المنظمة من المحكمة تعليق العمل بالاستثناء إلى حين الوقوف على رأي المقاطعة.

وأشارت المحكمة إلى أنّ سلطات مقاطعة خيلدرلاند أكدت أنّ عناصر الشرطة كانوا مستعدين لاستهداف الذئب بمسدسات كرات الطلاء، معتبرة أنّ القضية "عاجلة".

وتابعت "لم يعد ممكناً اعتماد الاستثناء ولا يمكن تالياً استهداف الذئب بمسدسات كرات الطلاء حتى يتمكن القاضي من النظر في تفاصيل القضية" في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشير "بيج12" المسؤولة عن رصد الأضرار التي تتسبب بها الذئاب، إلى أنّ العدد المحدد لهذه الحيوانات في هولندا غير معروف، وتضم البلاد حالياً أربع مجموعات و11 ذئباً منفرداً.