دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن نفسها في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها بسبب اصطحاب ابنتها إلى قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وكتبت السياسية اليمينية المتطرفة على موقع فيسبوك إنها بعد يومين من "العمل الدؤوب"، واجهت "نقاشا لا يصدق" بشأن مدى ملائمة قيامها باصطحاب ابنتها لمدة أربعة أيام إلى قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وذكرت وسائل إعلام أن ميلوني سافرت إل القمة بصحبة ابنتها (6 أعوام) وجليسة أطفال.

وسألت ميلوني الأشخاص الذين بدأوا النقاش قائلة "هل تعتقدون أن طريقةتربيتي لابنتي من شأنكم؟

وأصرت ميلوني (45 عاما) زعيمة حزب " إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف أنواجبها هو القيام بكل ما في وسعها من أجل إيطاليا بدون حرمان ابنتها من والدتها.