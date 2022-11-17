بدأت شركة آنستيل الصينية العملاقة لصناعة الصلب في تنفيذ مشروع منجم لخام الحديد تحت الأرض بقيمة 22.9 مليار يوان (حوالي 3.25 مليار دولار أمريكي) في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين

وتشير التقديرات إلى أن منجم شيآنشان، الواقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب غربي حي تشيانشان في مدينة آنشان، سينتج 30 مليون طن سنويا من خام الحديد و 10 ملايين طن من مُرَكَّزات خام الحديد.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع عملياته في عام 2027. ومع احتياطي من خام الحديد يبلغ 1.3 مليار طن، سيصبح هذا المنجم أكبر منجم فردي لخام الحديد تحت الأرض في البلاد، بحسب ما ذكر داي تشي هاو، رئيس شركة آنستيل المحدودة للتعدين.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، قال لوه تيه جيون، نائب رئيس الجمعية الصينية للحديد والصلب: "إن منجم خام الحديد في شيآنشان ذو أهمية كبيرة لتحسين قدرة إمدادات الصين من خام الحديد وتعزيز التنمية الصحية لصناعة الصلب".

وكانت آنستيل، التي تعرف بأنها مهد صناعة الصلب في الصين، أول شركة عملاقة للحديد والصلب يتم بناؤها بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

والصين هي أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، حيث تجاوزت وارداتها من ذلك الخام 917 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.