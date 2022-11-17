كرمت الأكاديمية الأمريكية ببرلين الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير بجائزة هنري كيسنجر تقديرا لخدماته في العلاقات عبر الأطلسي. وتسلم شتاينماير الجائزة في المقر الرئيسي للأكاديمية بنيويورك، وألقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس كلمة التكريم للرئيس الألماني66/ عاما.

كما قام كيسنجر نفسه/ 99 عامًا/ بتكريم شتاينماير، ولكن عبر رسالة بالفيديو، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال شتاينماير في خطاب الشكر الذي ألقاه بمناسبة حصوله على الجائزة: "منح الجائزة يُقام في ظل أوقات صعبة وخطيرة"، وذلك بالنظر إلى الحرب الروسية بأوكرانيا.

وعلى الرغم من ذلك أعرب الرئيس الألماني عن أمله أن "أفكار الحرية والديمقراطية ستواصل سطوعها" في القرن الحادي والعشرين أيضا.

يشار إلى أن هذه الجائزة التي تحمل اسم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسنجر، يتم منحها سنويا منذ عام .2007

وحصل كل من المستشاريين الألمانيين السابقين هيلموت شميت وهيلموت كول على هذه الجائزة.