أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية تضاعف أعداد الزوار الأجانب لليابان خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنةً بالشهر السابق عليه، لتصل أعداد الزائرين الأجانب إلى ما يقرب من النصف مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط.

وذكرت صحيفة /ذا جابان تايمز/ اليابانية -على موقعها الإلكترونيأن شهر أكتوبر كان الشهر الأول الذي أعادت فيه اليابان فتح أبوابها بالكامل أمام الزوار من الخارج بعد أكثر من عامين من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وكانت اليابان قد أنهت واحدة من أكثر القيود المفروضة في العالم صرامةً على خلفية انتشار فيروس كورونا في العالم، فيما يعتمد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على السياحة لإعادة انعاش اقتصاد بلاده، لا سيما مع تدني قيمة الين الياباني لأدنى قيمة له أمام الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من 32 عاما.