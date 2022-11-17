أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلاف توقعات المحللين.

وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في تقريره الشهري أن الناتج الصناعي الأمريكي تراجع الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع غير المتوقع للناتج الصناعي بشكل عام بسبب التراجع الكبير في إنتاج المرافق بنسبة 5ر1% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق.

كما تراجع ناتج قطاع المناجم بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 7ر0%، في حين ارتفع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 1ر% بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 2ر0%.

من ناحيتها، قالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "إنتاج المرافق يمكن أن يرتفع خلال الشهور المقبلة، لكننا نتوقع معاناة القطاع الصناعي ككل مع معاناة الاقتصاد من ركود طفيف خلال النصف الأول من 2023".

وأضافت أن "الفائدة المرتفعة والطلب الضعيف وصعوبات سلاسل الإمداد ستظل تمثل تحديات بالنسبة للنشاط الصناعي خلال الشهور المقبلة".