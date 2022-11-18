فاجأ الاتحاد القطري لكرة القدم لاعبيه بـ «تقليعة جديدة» داخل معسكر العنابي في فندق العزيزية بمنطقة أسباير، حيث تم تزيين غرف اللاعبين بصور رائعة لهم، مع كتابة اسم كل لاعب على باب غرفته بطريقة مميزة، وذلك بهدف رفع معنويات اللاعبين تقليل الضغوطات عليهم قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022. ومن المقرر أن يختتم المنتخب القطري تحضيراته غدا في ملاعب أسباير استعدادا لمباراته المرتقبة أمام منتخب الإكوادور في الـ 7:00 مساء الأحد المقبل على ستاد البيت في انطلاق مونديال قطر.



إلى ذلك، فرض الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز سياجا من السرية على تشكيلة المنتخب خلال الأيام الماضية خوفا من أعين لاعبي المنتخبات المتنافسة في المجموعة الأولى الإكوادور والسنغال وهولندا.



وتضم قائمة منتخب قطر 26 لاعبا وهم: وهم: مشعل برشم، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، مصطفى مشعل، بسام الراوي، عاصم مادبو، معز علي، كريم بوضياف، إسماعيل محمد، محمد مونتاري، يوسف حسن، أحمد علاء، همام الأمين، وعبدالعزيز حاتم.