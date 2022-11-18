«ما رأيته هنا يعتبر رائعا إذ تتميز بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بأنها متقاربة المسافات حيث ستكون الستادات قريبة جدا ولن يضطر المشجعون واللاعبون والمدربون للسفر مسافات طويلة».. هكذا كشف جون آرنه ريسه نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب النرويجي سابقا في عام 2018 عن إحدى أهم السمات التي تتميز بها النسخة المقبلة من بطولات كأس العالم.



وبعد نسختين متتاليتين، كانت فيهما المسافات الطويلة بين مدن البطولة، بمنزلة منافس من نوع خاص للمنتخبات المشاركة ومشجعيها، سيواجه المشجعون تحديا من نوع آخر خلال النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر في 2022.



وعانت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل من طول المسافات بين المدن المضيفة للبطولة والتي بلغت آلاف الكيلومترات في بعض الأحيان.



وكان التنقل بالطائرة أمرا ضروريا في العديد من الرحلات بين المدن المضيفة، لأن السفر برا لمسافة 4563 كيلومترا بين مدينتي بورتو أليغري الواقعة في أقصى الجنوب وماناوس في أقصى الشمال، يتطلب 53 ساعة على الأقل.



وقال لاعب كرة القدم السابق جوزيه فيريرا نيتو، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «في رأيي، كان يجب إقامة البطولة ببلدنا في ست مدن مضيفة فقط».



وفي المقابل، سيكون الزائرون للنسخة المرتقبة في قطر أواخر العام الحالي على موعد مع تحد من نوع آخر لأن الانتقالات بين الستادات برا أو عبر مترو الأنفاق (الريل) لن يستغرق أكثر من دقائق، ما يعني أن المشجعين وكذلك المنتخبات المشاركة لن تتكبد مشقة السفر بالطائرات أو القطارات لمسافات تستغرق ساعات طويلة.



أما التحدي الحقيقي فإنه سيكون عدد المباريات التي يستطيع كل مشجع حضورها يوميا حيث يستطيع المشجعون حضور جميع المباريات التي تقام في نفس اليوم إذا كان الفارق بين نهاية كل مباراة وبداية الأخرى نحو ساعة.



وسبق لنجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو (الظاهرة) أن ألقى الضوء على هذه الأفضلية أيضا وذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016).



وقال رونالدو: «فرصة مشاهدة مباراتين أو ثلاث في يوم واحد ستكون أمرا غير مسبوق من وجهة نظر الجماهير».



وسبق لمايكل لاودروب نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الدنماركي سابقا، والذي تولى تدريب الريان القطري من قبل أن قال إن بطولة كأس العالم متقاربة المسافات في قطر ستكون فريدة من نوعها وتقدم للاعبين والمشجعين تجربة مريحة تمكنهم من التنقل بين الاستادات ومواقع الفعاليات بسهولة تامة.



وأشار لاودروب، الذي خاض مع المنتخب الدنماركي بطولتي كأس العالم 1986 بالمكسيك و1998 بفرنسا كما كان مدربا مساعدا بالفريق في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان: «كنا نلعب مباراة واحدة ثم نتجه بعدها إلى المطار لنسافر لمدة أربع أو خمس ساعات لنلعب المباراة التي تليها. وهكذا، نستمر في السفر من مدينة إلى أخرى حتى نهاية مشاركتنا».



ويمكن التعرف بشكل جيد على مميزات البطولة متقاربة المسافات مع مقارنتها بما قطعته المنتخبات المشاركة في مونديال 2014 ومونديال 2018.



وفي الطريق إلى تتويجه باللقب على ستاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو، حيث أقيمت المباراة النهائية للمونديال البرازيلي، قطع المنتخب الألماني (المانشافت) 8263 كيلومترا مسافة إجمالية لرحلاته بين المدن المضيفة ومقر إقامته بداية من مباراته الأولى في سالفادور إلى المباراة النهائية أمام التانجو الأرجنتيني في ريو دي جانيرو.