زكي عثمان



أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق «مونديال العرب» بقطر، والذي تغيب عنه الكويت، حيث يعود تاريخ المشاركة الوحيدة لـ«الأزرق» إلى مونديال 1982 بإسبانيا.



ولا شك أن مرور 40 عاما على تلك المشاركة والتي شهدت أول مباراة لمنتخبنا في كأس العالم وتحديدا في مدينة بلد الوليد على ملعب «خوسيه زوريلا» أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا يمثل ذكرى تاريخية لن تمحى من أذهان الكثيرين ومنهم الجيل الذهبي الذي «صال وجال» في آسيا وصولا إلى التواجد المستحق في إسبانيا، واليوم من حق جماهير «الأزرق» الكبيرة والعاشقة أن تحلم مع بداية كل مونديال بهذا التواجد، وأن تتساءل عن السبب وراء غياب منتخبها عن الكبار في البطولة الأولى عالميا؟.



وشكل تأهل «الأزرق» المستحق إلى «مونديال 82» بعد تصدره التصفيات تاركا المقعد الثاني لنيوزيلندا حدثا فريدا لأبناء الخليج عند رؤيتهم نجومهم المفضلين يقارعون أعظم منتخبات العالم في مجموعة قوية ضمت إنجلترا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا السابقة، حيث بدأ «الأزرق» مشواره بتعادل مع تشيكوسلوفاكيا 1-1، ثم الخسارة من نظيره الفرنسي القوي بقيادة الأسطورة ميشال بلاتيني1-4 ثم الخسارة أمام إنجلترا بقيادة نجمها بريان روبسون بهدف نطيف، مودعا البطولة بعد أداء مشرف وذكرى لن تمحى من التاريخ بطلها الشهيد الشيخ فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم آنذاك.



وحتى الآن تعيش الجماهير الرياضية علي الذكريات، ومع كل مونديال تتذكر تلك الجماهير مواجهة الكويت مع فرنسا بسبب الحادثة الأشهر بإلغاء هدف «الديوك» الذي أحرزه جيريس في مرمى «الأزرق» بعدما تركه الدفاع نتيجة سماع صافرة أطلقها أحد الجماهير من المدرجات وتسببت في توقف لاعبي الكويت عن مراقبة جيريس، وهو ما دفع الشهيد الشيخ فهد الأحمد إلى النزول إلى أرض الملعب، والتحدث مع الحكم بشأن ذلك، ليتم بعد هذا الاحتجاج إلغاء هدف جيريس في حادثة فريدة من نوعها.



وعند البحث في دفاتر نجوم الكرة الكويتية من جيلها الذهبي ممن شارك في «مونديال 82» ستجد أن هذا الجيل سطر تاريخا لن ينسى بعد خوض أول مباراة لهم ليكون بذلك أول منتخب خليجي وعربي آسيوي يتأهل للعرس العالمي، وهنا علّق قائد «الأزرق» الأسبق سعد الحوطي بقوله إنه شعر بالفخر والسعادة الغامرة ما إن وطئت قدماه ملعب المباراة، ومن ثم سماع النشيد الوطني وهو يعزف، مضيفا أن الشعور بالفخر الذي غمره وزملاءه اللاعبين جاء كونهم حققوا إنجازا غير مسبوق.



أما النجم عبدالله المعيوف فقال إن ما تحقق من إنجازات لافتة في تلك الحقبة جاء بفضل إدارات رياضية واعية ولاعبين تمتعوا بثقافة الاحتراف التي تعتمد على الالتزام والجدية في التدريبات والمعسكرات والبطولات فضلا عن وجود مدربين أكفاء، ووافقه الرأي النجم ناصر الغانم الذي أضاف أن جميع اللاعبين في هذا الجيل شعروا بفخر كبير لتحقيق هذا الإنجاز وتمثيل القارة الآسيوية في المونديال.