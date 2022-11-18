محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان 4 شركات تتنافس للفوز بعقد الخدمات الاستشارية الذي يمثل جزءا من مشروع الكويت للإصلاح البيئي المقدرة تكلفته بمليارات الدولارات.



ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إن ما لا يقل عن 4 مقاولين اشتروا وثائق مناقصة من شركة نفط الكويت بشأن عقد استشاري ضمن برنامج المعالجة البيئية الكويتي.



أما الشركات الـ 4 التي اشترت وثائق المناقصة فهي:



٭ شركة كينت (المملكة المتحدة)



٭ شركة وود جروب (المملكة المتحدة)



٭ شركة وورلي (أستراليا)



٭ شركة WTE (ألمانيا)



وقد وضعت الوثائق في متناول أيدي المقاولين الذين يرغبون في تقديم عطاءات على المشروع اعتبارا من 18 سبتمبر، وفقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت.



ويذكر ان المناقصة تتعلق «بخدمات استشارية في إدارة المشروع والأنشطة ذات الصلة».

وقد تم تحديد يوم 18 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.



وانتهت «ميد» الى القول إن مشروع الإصلاح البيئي يعتبر اكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، وقد وضعته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الضرر البيئي الناتج عن حرب الخليج 1990-1991.