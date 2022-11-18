انطلقت أعمال ملتقى «الحكومة الرقمية» في نسخته الأولى تحت شعار «نحو أفق رقمي واعد» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية السعودية الاربعاء في الرياض بمشاركة كويتية وعدد من الجهات الحكومية السعودية وحضور عدد من الوزراء والخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.



وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية م.أحمد الصويان خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الذي يستمر ليوم واحد «نعمل على مواصلة رحلة التحول الرقمي بتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية».



واستعرض الصويان إنجازات المملكة الرقمية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية منها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية وتقدمها 12 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022 بوصولها للمركز 31 عالميا وتحقيقها المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطويرها بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).



وأكد أهمية تطوير التنظيمات الرقمية وتعزيز التزام الجهات الحكومية من خلال عدد من المؤشرات أبرزها مؤشر قياس التحول الرقمي (قياس) ومؤشر نضج التجربة الرقمية (نضج) إضافة إلى تقديم تجربة أفضل للمستفيدين من خلال رحلات حياة متكاملة وتوحيد تصاميم الواجهات الرقمية ورفع العائد على الاستثمار في الحكومة الرقمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.



من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي د.عمار الحسيني في تصريح لـ (كونا) على هامش المنتدى ان مشاركة الكويت جاءت بناء على دعوة من هيئة الحكومة الرقمية السعودية للمشاركة في الملتقى الذي يقدم برنامج متميز ومتنوع وعدد من جلسات النقاش القيمة والثرية.



وأضاف م.الحسيني أن جلسات النقاش احتوت على عدة موضوعات ‏منها التعاون الدولي وكذلك وضع مجلس التعاون في التحول الرقمي ‏والحلقة النقاشية التي شارك بها مجموعة من الوزراء السعوديين استعرضوا بها ‏النتائج والخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة في التحول الرقمي وتقديم خدمات مميزة محورها الانسان والمواطن والمقيم والزائر.



وشدد على الاستفادة الكبيرة من المشاركة في الملتقى للتعرف والاطلاع عن قرب على عدد من التجارب والاستفادة منها في الكويت لدفع مسيرة التحول الرقمي بشكل أسرع.



وبين أن التحول الرقمي بأساسه هو تغيير طريقة إجراء الأعمال باستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمة افضل للمواطن والمستفيد وأساسه هو تغيير جذري في طريقة أداء الأعمال وأحد ممكناته هي التكنولوجيا والبيانات بهدف خدمة المواطن الذي هو محوره، مؤكدا ان التحول الرقمي حتمي وليس اختياريا لدعم الاقتصاد الرقمي واستدامة الدولة ورفع مستوى كفاءة المعيشة وكفاءة الأداء وهو عنصر أساسي بدفع عجلة الاقتصاد الرقمي.



ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية واستعراض قصص نجاحها محليا ودوليا والتوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة والفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.



وشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية منها جلسة بعنوان (أولويات التعاون الرقمي الدولي) وجلسة (الرقمنة كبنية أساسية رئيسية لتقديم الخدمات الحكومية) وجلسة بعنوان (مستقبل الحكومات الرقمية وفق أبرز المؤشرات الدولية) و(الحكومة الرقمية وآفاق المستقبل) وجلسة وزارية تحت عنوان (دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030) وعدد من ورش العمل المختصة.