محمود عيسى



ذكر موقع زاوية انه من المتوقع أن ترسي شركة نفط الكويت مناقصة عقد لتركيب خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت بحلول الربع الأول من عام 2023، مع الإشارة الى ان المشروع سينفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء.



وقال مصدر مطلع على تفاصيل المشروع لموقع «زاوية»: لقد طرحت المناقصة في 7 نوفمبر 2021 على أن تقدم العطاءات في موعد غايته 29 مارس، 2022 بينما تم تمديد تاريخ سريان خطاب ضمان العطاء حتى 27 أكتوبر 2022 .



ونقل الموقع عن مسؤولين من اربع شركات معنية بالموضوع ان شركة نفط الكويت تلقت عطاءات من 8 شركات وكانت على النحو التالي:



٭ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات (137 مليون دولار).



٭ شركة الساير للتجارة العامة والمقاولات الانشائية (258 مليون دولار).



٭ شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات (209 ملايين دولار).



٭ شركة تحالف المشاريع الوطنية للتجارة العامة (266 مليون دولار).



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (157.1 مليون دولار).



٭ شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات (278.4 مليون دولار).



٭ شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات (226 مليون دولار).



٭ شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (205 ملايين دولار).



وقالت المصادر إن من المقرر انجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2025 مع الاشارة الى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 170 مليون دولار.



وختم الموقع بالقول ان نطاق العمل يشمل بناء وتركيب خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها.