خلال 9 أشهر.. بنمو 7.9% على أساس سنوي ليبلغ إجمالي القروض الإسكانية 15.52 مليار دينار

القروض الإسكانية تعادل 43% من حجم اقتصاد الكويت و30% من إجمالي الائتمان

علاء مجيد

كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء»، أن المواطنين الكويتيين حصلوا على قروض من البنوك التجارية بقيمة 1.14 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك لبناء سكن خاص، ليرتفع بذلك اجمالي التمويل المقدم من البنوك التجارية الى القطاع الاسكاني خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

ليصل بذلك رصيد القروض المقسطة، التي تمنح من البنوك التجارية للمواطنين بغرض شراء او بناء او ترميم سكنهم الخاص، الى 15.53 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بإجمالي 14.39 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وبلغت القروض الإسكانية مستويات مرتفعة بنهاية سبتمبر لتعادل بذلك نحو ما يزيد على 40% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، ومستحوذة وحدها على نحو 30% من إجمالي حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك المحلية للأفراد والمؤسسات.

وعلى صعيد إحصاءات السكن الخاص والنموذجي المستحدثة ببيانات بنك الكويت المركزي، شهدت القروض المقدمة للسكان الخاص والنموذجي تراجعا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بانخفاض بلغت قيمته 6.8 ملايين دينار ونسبته 2.1% منذ بداية العام، ليصل إجمالي حجم القروض الى 316.1 مليون دينار مقارنة بـ 322.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كذلك انخفض حجم القروض بقيمة 1.3 مليون دينار وبنسبة 0.4% على أساس سنوي مقارنة بتسجيلها 317.4 مليون دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي. كما تراجع ايضا السكن الخاص والنموذجي على اساس شهري بقيمة 3.6 ملايين دينار وبنسبة 1.12% مقارنة بـ 319.7 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس الماضي.