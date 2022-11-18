انطلاقا من مشاركة الجمعيات التعاونية في المشاريع الوطنية عبر لجنة المشروعات التعاونية الوطنية، قامت اللجنة ممثلة برئيسها وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي بالتوقيع على عقدي الإشراف والتنفيذ لمشروع مركز التعاونيات لأبحاث الأمراض الوراثية للأطفال في المستشفى الأميري.



وسيكون عقد الإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مركز التعاونيات لأبحاث وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال تحت إشراف مكتب دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية بإدارة م.نجلاء الغانم.



أما عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المركز فسيتم عن طريق شركة وارة للإنشاءات بإدارة الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية هيثم حنا.