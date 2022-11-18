يشكل استدعاء لاعب بيرنلي الإنجليزي أنس زروري إلى تشكيلة المنتخب المغربي لكرة القدم لتعويض صانع ألعاب مرسيليا الفرنسي أمين حارث المصاب، دفعة مهمة لخط الهجوم عشية انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

تلقى «أسود الأطلس» نهاية الأسبوع الماضي ثالث ضربة موجعة بإصابة حارث بالتواء قوي في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة فريقه ضد موناكو في الدوري المحلي، فلحق بالمدافع الأيسر لأودينيزي الإيطالي آدم ماسينا ومهاجم جنت البلجيكي طارق تيسودالي اللذين تعرضا مطلع الموسم الحالي لإصابة بالرباط الصليبي أبعدتهما عن العرس العالمي.

وفي الوقت الذي كان الجميع يتوقع أن يقوم المدرب وليد الركراكي بتوجيه الدعوة إلى لاعبي وسط خيتافي الإسباني منير الحدادي وأضنة ديميرسبور التركي يونس بلهندة لتعويض غياب حارث، بالنظر إلى أنهما كانا ضمن اللائحة الاحتياطية إلى جانب ريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) وأيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، اختار المدرب الجديد لأسود الأطلس لاعبا لم يكن متواجدا بها هو الجناح الأيسر لنادي بيرنلي متصدر بطولة التشامبيونشيب (المستوى الثاني).



وقال الاتحاد المغربي للعبة في بيان: «وجه الركراكي، مدرب المنتخب الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام الى بعثة المنتخب بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم».

وأضاف: «جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا مساء الأربعاء من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم» كونه يحمل الجنسية البلجيكية أيضا ودافع عن ألوان منتخباته العمرية من تحت 16 عاما حتى الأولمبي (تحت 23 عاما).