وسط حضور جماهيري كبير، يلتقي المنتخب البلجيكي مع المنتخب المصري في الـ 6 من مساء اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي، والتي يختتم بها «الشياطين الحمر» استعداداته لبطولة كأس العالم، فيما يستعد «الفراعنة» لاستكمال منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اعتمادها مؤخرا، وتنظمها شركة إيدو التي حرصت على إقامتها على أرض الكويت، من أجل إسعاد الجماهير بمختلف ميولها بوجود لاعبين عالميين.



وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة للمونديال، ومعه منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.



وحرص مسؤولو الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على مواجهة المنتخب المصري، نظرا لتشابه ادائه مع نظيره المغربي، وهو الأمر الذي أكد على أهميته مدرب المنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز.



ويضع مارتينيز لمساته الأخيرة على استعدادات المنتخب البلجيكي للمونديال، والذي يطمح في تحقيق لقبه، لاسيما أن الفريق مكتظ بعدد كبير من اللاعبين الموهوبين على رأسهم نجم مان سيتي كيفين دي بروين، الذي يعول المدرب عليه كثيرا في قيادة زملائه نحو تحقيق اللقب للمرة الأولى.



ويعد اللقاء اختبارا جادا للمنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، والذي يعتبره المدرب البرتغالي للفراعنة روي فيتوريا ترمومتر أداء الفريق، والقادر على صنع الفارق.



يذكر أن المنتخب المصري وصل إلى البلاد يوم الأحد الماضي، وباشر تدريباته على ستاد نادي الكويت في اليوم ذاته، فيما وصل المنتخب البلجيكي يوم الثلاثاء، وأجرى تدريبا في اليوم التالي على ستاد عبدالله الخليفة، واختتم المنتخبان تدريباتهما مساء أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي.



استعدادات رائعة



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو ـ رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب، أن إشادة القائمين على المنتخبين بحفاوة الاستقبال، والاستعدادات الرائعة لاستضافة اللقاء أمر رائع لمسؤولي شركة إيدو واللجنة المنظمة للمباراة.



وشدد الشهاب على أن الجماهير بمختلف ميولها التي ستشاهد اللقاء من مدرجات ستاد جابر الأحمد، تحظى باهتمام الشركة واللجنة المنظمة، حيث تم العمل على عملية دخولها وخروجها من الاستاد بسهولة تامة، إلى جانب مشاركتها في اللعبات الترفيهية التي ستقام قبل انطلاق اللقاء، وكذلك توفير العديد من المطاعم والكافيهات لها، لاسيما أن بوابات الاستاد ستفتح لها في الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم.



واختتم الشهاب تصريحه، مؤكدا أن المسؤولين في الكويت تابعوا الاستعدادات لاستضافة المباراة عن كثب، والعمل على تذليل العقبات والصعاب التي واجهت اللجنة المنظمة، مشددا على أن شركة إيدو حملت على عاتقها تنظيم العديد من المباريات في المستقبل القريب على ستاد جابر الأحمد الدولي، الذي وصفه مسؤولو المنتخبين بـ «العالمي».



من جانبه، أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ـ رئيس الوفد وليد العطار أن منتخب مصر جاهز للقاء اليوم.



وعن الاستقبال الحافل لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، رد العطار: «جمهور الكويت استقبل محمد صلاح استقبالا رائعا، كونه فخر العرب، وحرص اللاعب على توجيه الشكر للجمهورين الكويتي والمصري أيضا الذي احتفى به فور وصوله إلى الكويت.





التذاكر متاحة أمام الجماهير اليوم



قررت اللجنة المنظمة للمباراة إقامة أكثر من نقطة بيع للتذاكر في ستاد جابر الأحمد الدولي، وذلك للجماهير التي لم تتمكن من حجز التذاكر «أونلاين».



وستكون التذاكر متاحة أمام الجماهير ابتداء من الساعة 1:00 بعد ظهر اليوم، وهو الموعد المخصص لفتح بوابات ستاد جابر للجماهير.





فيتوريا: «بلجيكا» صعب وقائمة اللاعبين وفق قناعتي



قال مدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا ان مواجهة منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا تعتبر صعبة، موضحا أنه سعى الى ضم مزيد من اللاعبين الشباب لصفوف المنتخب لخوض هذه المباراة إلا أن ظروف الإصابة حالت دون ذلك، لذلك سيعتمد على مزيج من عناصر الخبرة والشباب في المواجهة.



وأضاف ان اللقاء فرصة لاختبار قدرات لاعبي منتخب مصر الذي يمر بمرحلة إحلال وتجديد جزئي خاصة في ظل انضمام العديد من العناصر الجديدة لصفوفه، مشيرا إلى أنه ينظر الى مواجهة بلجيكا اليوم بكل جدية ويأمل الخروج منها بأكبر المكاسب.



ونفى فيتوريا وجود اي ضغوط او تدخل من احد في اختياراته لتشكيلة المباراة، وقال ان جميع اللاعبين المتواجدين في التشكيلة جاءوا وفقا لقناعته، وعلينا أن نستفيد ويظهر الجميع بالشكل المطلوب خلال المواجهة.



وبين أنه يأمل أن تكون المباراة قوية مع منتخب كبير مثل بلجيكا، مؤكدا أن منتخب مصر سيخوض المباراة بكل قوته ولن يعتبرها استعراضية.



وأثنى فيتوريا على استضافة الكويت للمباراة وأنه سعيد بإقامة المباراة هنا لاسيما أن الكويت تضم عددا كبيرا من الجالية المصرية والتي بلا شك ستساند منتخب بلادها.



من جهته، قال لاعب أرسنال والمنتخب المصري محمد النني انه وزملاءه يتطلعون لمستقبل افضل للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة خصوصا بعد عدم القدرة على التأهل والتواجد في كأس العالم.



وذكر ان المنتخب المصري لن يخوض اللقاء سوى للتنافس مع الوضع في الاعتبار قيمة لاعبي المنتخب المنافس الذي يملك نجوما، مؤكدا ان المنتخب المصري يضم أيضا العديد من النجوم.



مارتينيز: مواجهة «الفراعنة» مهمة قبل انطلاق المونديال



أكد مدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبيرتو مارتينيز ان المباراة تعتبر مهمة للتحضير لكأس العالم من الناحية التنافسية والذهنية، لذلك التركيز على المواجهة والحصص التدريبية الثلاث للظهور بشكل رائع في كأس العالم.



وقال ان لدينا عددا من الغيابات والمصابين ولن يتمكنوا من المشاركة في المباراة كالمهاجم روميلو لوكاكو الذي يعاني من الإصابة، وكذلك هازارد الذي عانى من نزلة برد في الأيام الماضية، وفيرتونجن لكنه بات جاهزا، بالإضافة إلى المهاجم تروسارد الذي سيكون جاهزا مع انطلاق كأس العالم.



وأضاف مارتينيز اننا نعمل بجهد من أجل إظهار اللاعبين بأفضل صورة، لذلك نعتمد على مواجهة مصر لتجهيز اللاعبين بشكل مميز.



علي محمود يدير اللقاء



يقود مباراة اليوم طاقم تحكيم كويتي، الحكم علي محمود وهي المباراة الاخيرة في مسيرته الدولية، على ان يساعده كل من عبدالهادي العنزي وسيد علي محمود، فيما سيكون عمار اشكناني حكما رابعا، على ان يتواجد في غرفة تقنية الفيديو كل من عبدالله جمالي وسعود الشمالي.