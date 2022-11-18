ندى أبو نصر



وقّعت الكاتبة الكويتية الزميلة هيا الفهد مجموعتها القصصية «متاح للجميع» و«في زمن الكورونا» أول من أمس ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب بحضور عدد كبير من الأدباء والمفكرين وعشاق الأدب والكلمة.



وعلى هامش حفل التوقيع، قالت الزميلة هيا الفهد لـ «الأنباء» ان مجموعتها القصصية «في زمن الكورونا» تناولت من خلالها الحياة الاجتماعية داخل المنزل اثناء الجائحة والأزمات والضغوطات التي تعرض لها افراد الاسرة، حيث لم يتح لها توقيع الكتاب بسبب الظروف الصحية خلال تلك الفترة.



وذكرت الفهد ان «متاح للجميع» عبارة عن مجموعة قصصية تضم 23 الى 30 قصة تتناول العديد من الحالات الاجتماعية والمشكلات التي تتعرض لها المرأة والرجل والأبناء والأسرة العربية بصفة عامة، مشيرة الى انه يتحدث أيضا عن الرجل «زير النساء» المستباح من عدد كبير من النسوة، لافتة الى انها اعتمدت في القصص على السرد وركزت على الجوانب اللغوية والخيالية التي تجذب القارئ، واختارت العبارات القوية المؤثرة والتي تبرز العواطف الجياشة التي توضح وجهة نظر الكاتب او السارد لقصته ضمن المجموعة.



وأوضحت ان الكتاب بشكل عام يتطرق إلى الحياة الاجتماعية للمرأة او الرجل، مضيفة اعتمدت في بعض الاجزاء على الجانب الخيالي البحت والتي تجعل القارئ يبدأ في القصة بحيث تكون النهاية مخالفة كليا لتوقعاته.



وتابعت: لدي العديد من الروايات مثل «يقودني التفكير للجنون» و«رسائل تكتب بدون القلب» و«الشيطان يقف عند بنات ابليس» ومن اجملها «تجربتي مع تلك»، مؤكدة ان القارئ العربي متعطش للروايات بشكل كبير ويحب الرواية المتكاملة اكثر من المجموعة القصصية، مشيرة الى انها تحب كثيرا القصص القصيرة والرواية الاولى كانت كالتحدي بالنسبة لي وشعرت اثناء كتابتها بمتعة كبيرة.