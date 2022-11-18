ما أبرز الخضراوات التي تصبح صحية أكثر عند طهيها؟



ـ الهليون: تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا وفي الخضراوات، يتم أحيانا احتجاز العناصر الغذائية المهمة داخل جدران الخلايا هذه، وعندما يتم طهي الخضار تتكسر الجدران، مما يؤدي إلى إطلاق العناصر الغذائية التي يمكن للجسم امتصاصها بسهولة أكبر، ويكسر طهي الهليون جدران الخلايا، مما يجعل الفيتامينات A وB9 وC وE متاحة أكثر لامتصاصها.



ـ الفطر: يحتوي الفطر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ergothioneine، والتي يتم إطلاقها أثناء الطهي، وتساعد مضادات الأكسدة في تكسير «الجذور الحرة»، وهي مواد كيميائية يمكن أن تدمر خلايانا وتسبب المرض والشيخوخة.



ـ السبانخ: السبانخ غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك، ومع ذلك يتم امتصاص هذه العناصر الغذائية بسهولة عند طهي السبانخ، وذلك لأن السبانخ مليئة بحمض الأكساليك الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، ويؤدي تسخين السبانخ إلى إطلاق الكالسيوم المرتبط، مما يجعله متاحا أكثر لامتصاص الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تبخير السبانخ يحافظ على مستويات حمض الفوليك (B9)، مما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.



ـ الطماطم: يزيد الطبخ بشكل كبير من مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة في الطماطم، ويرتبط اللايكوبين بانخفاض مخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وتأتي هذه الكمية المتزايدة من اللايكوبين من الحرارة التي تساعد على تكسير جدران الخلايا السميكة، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

على الرغم من أن طماطم الطهي تقلل من محتواها من فيتامين سي بنسبة 29%، إلا أن محتواها من اللايكوبين يزداد بنسبة تزيد عن 50% في غضون 30 دقيقة من الطهي.



ـ الجزر: يحتوي الجزر المطبوخ على بيتا كاروتين أكثر من الجزر النيء، وهي مادة تسمى كاروتينويد يحولها الجسم إلى فيتامين أ، ويدعم هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون نمو العظام والرؤية والجهاز المناعي.



ـ الفلفل الحلو: يعتبر الفلفل الحلو مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة، وخاصة الكاروتينات وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين ولوتين، وتعمل الحرارة على تكسير جدران الخلايا، مما يسهل على الجسم امتصاص الكاروتينات.



المصدر:«medicalxpress»