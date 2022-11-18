تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لرؤية عُمان 2040

للسلطنة سياسة خارجية تتبنى أسس حسن الجوار ودعم السلم والأمن الدوليين

نمو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4% لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني

حازت السلطنة المرتبة العاشرة عالميا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022



تحتفل سلطنة عمان اليوم، وكما في كل عام في الـ 18 من نوفمبر، بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد وبما تحقق من بذل وعطاء في نهضتها المتجددة وعهدها السعيد بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية، وأن يكون الإنسان العماني شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة.



إن استشراف العاهل العماني لمستقبل هذه الأرض الطيبة انعكس إيجابا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.



واهتم السلطان هيثم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في الـ16 من يونيو الماضي وهو الثاني منذ توليه مقاليد الحكم ليؤكد حرصه على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية عمان 2040 بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسته تكريسا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيا مع أهداف وركائز رؤية عمان 2040، وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.



وشكّل المرسوم السلطاني بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويا واقتصاديا واجتماعيا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، فأكد العاهل العماني خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ 11 من أكتوبر الماضي ضرورة التنسيق وضمان التكامل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.



ثم جاء قرار إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عمان، وذلك برفع المستوى الإداري لكل من نيابتي الجبل الأخضر وسناو، لتكونا بمستوى ولايتين، وليصبح عدد ولايات سلطنة عمان (63) ولاية لجذب الاستثمارات إليها وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة فيها.



اللامركزية في التطبيق الإداري



كما أن مواصلة السلطان هيثم بن طارق عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ ورشداء وأعيان سلطنة عمان تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصه السامي على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.



وحملت هذه اللقاءات السامية التأكيد على أن تصبح اللامركزية هي التطبيق الإداري في المحافظات في المرحلة المقبلة، ومنح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمحافظة والمحافظ والمجالس البلدية.



وفي هذا الإطار، تشهد سلطنة عمان في 25 ديسمبر المقبل انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م، وفي 17 ديسمبر للناخبين الموجودين خارج البلاد ليتماشى عمل هذه المجالس مع الرؤية السامية حول الدور الذي تضطلع به، سيما أن المرسوم السلطاني رقم (38/2022) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية في مختلف المحافظات وهو ما أشار إليه السلطان في لقاءاته عندما قال: «آن الأوان أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهما جدا وعلى الجميع التفاعل».



كما أن دعوة السلطان هيثم إلى أهمية هذا التفاعل بين المحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار العماني وغرف التجارة والصناعة خاصة مع رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عماني وتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) بما يزيد على 650 مليون ريال عماني ليتم تنفيذها خلال ما تبقى من سنوات الخطة الخمسية الحالية في مختلف القطاعات، ستعزز النمو الاقتصادي وستسهم في استمرار توفير الخدمات، واستكمال البنى الأساسية، ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.



التحول الرقمي الحكومي



ويعد برنامج التحول الرقمي الحكومي أحد البرامج التنفيذية للاقتصاد الرقمي وأحد الممكنات الرئيسة الداعمة لتحقيق أولويات رؤية «عمان 2040» من خلال إسهاماتها في إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر يقوم على مبادئ الحوكمة ويقدم أداء وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية.



وتشمل مؤشرات قياس أداء البرنامج رفع أتمتة الخدمات الحكومية من 34% في 2020 إلى 80% في 2050 حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لتنفيذ البرنامج نحو 170 مليون ريال عماني لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتحسين البنية الأساسية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي.



كما أولت سلطنة عمان اهتماما بالغا بحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة، ويمثل اعتماد السلطان هيثم بن طارق عام 2050م موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية له، وإنشاء مركز عمان للاستدامة بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، خطوة مهمة في تقليل آثار التغير المناخي من خلال الإجراءات المتبعة للحد منها وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة.



الشباب العماني.. أحد أهم مرتكزات رؤية 2040



وحرص السلطان هيثم بن طارق على متابعته السامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة للاهتمام بالشباب والتركيز على إبراز إسهاماتهم، كما أن صاحب السمو ذي يزن بن هيثم أكد بمناسبة يوم الشباب العماني على «أن الشباب من أهم مرتكزات رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرخاء لجيل أبنائها اليوم وأجيال الغد».



وجاءت دعوة عاهل البلاد لأبناء وبنات الوطن العزيز للتمسك بمبادئ المجتمع وقيمه والاعتزاز بالهوية العمانية «جوهر شخصيتنا» إحدى ركائز تاريخ هذه الأرض الطيبة في ظل آثار تطور التكنولوجيا وثورة المعلومات على العالم من انتشار للأفكار السلبية والعادات الدخيلة، مشددا على أن الانفتاح على العالم لابد أن يكون «في توازن ووضوح، ونتفاعل معه بإيجابية، لا تفقدنا أصالتنا ولا تنسينا هويتنا».



ولفت إلى أن «تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي... تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني فعندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا ويتمسكون بالأسرة والمجتمع سيكون ذلك سبيل نجاح المجتمع»...مشيدا بالدور الفعال للإعلام العماني في حفظ وتوثيق مفردات الثقافة العمانية.



التعليم والتعليم المهني



وأكد السلطان هيثم بن طارق على الدور المحوري لقطاعي التعليم والتدريب المهني في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية الماهرة، حيث وجه إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.



وقامت سلطنة عمان بجهود عديدة لتقليص فترة تسجيل الملكيات الفكرية وتغيير آلية تسجيلها يتيح للمستفيدين تسجيل ملكيات فكرية عالمية من سلطنة عمان بالتزامن مع البرامج الوطنية التي أسهمت في تحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة.



الاقتصاد العماني



كما برزت جهود سلطنة عمان في استحداث سبل تمويل للشركات الناشئة بمختلف أحجامها واحتياجاتها من خلال برامج مختلفة منها التمويل المباشر، وبرامج مسرعات الأعمال، وبرامج حاضنات الأعمال التي بدأت في تأسيس حاضنات أعمال في مختلف المحافظات ودمج عدد من المؤسسات لتكوين أكاديمية الابتكار الصناعي التي تحول المعرفة إلى مشروع مبتكر من خلال البرامج المقدمة في الأكاديمية.



ونتيجة لتلك الجهود، فقد حازت سلطنة عمان المرتبة العاشرة عالميا في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022 متقدمة بـ 34 مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة الـ 19 في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال.



وتتبع سلطنة عمان خطة أرساها السلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرا لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعدد من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقا لمرتكزات رؤية عمان 2040.

وقد عبر السلطان هيثم عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية.



وتمكنت سلطنة عمان خلال هذا العام حتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عماني، ومن خفض حجم الدين العام بنحو 2.4 مليار ريال عماني حتى نهاية أغسطس من العام الحالي ليبلغ 18.4 مليار ريال عماني نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5% ما مكن الحكومة من خفض مخاطر الدين العام وخفض كلفة فوائد الدين العام الواجب سدادها مستقبلا بنحو 127 مليون ريال عماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.



ثم إن ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، أسهم في نمو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4% لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021م.



وستسهم التوجيهات السامية بإضافة ما يزيد على 650 مليون ريال عماني في تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2021م - 2025م وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ 200 مليون ريال عماني، في تعزيز النمو الاقتصادي واستكمال البنى الأساسية ودعم أنشطة القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.



السياسة الخارجية.. توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين



وفي سياستها الخارجية، واصلت سلطنة عمان تبنيها أسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السلم والأمن الدوليين ما أهلها لأن تكون شريكا محليا ودوليا موثوقا به.



وما وجود سلطنة عمان في دوائر حل بعض الأزمات الإقليمية وحضورها في مناسبات أممية عدة متصلة بهذا الشأن إلا ثمرة هذه الأسس. وقد أكدت أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن نهجها السياسي الراسخ يقوم على رؤية عميقة وثابتة وتجربة ثرية مستخلصة من الموروث الحضاري والتاريخ الإنساني، وأن ثوابت سياستها الخارجية تتمثل في الوقوف مع الحق والعدل وتعزيز التعاون الإيجابي وتوثيق روابط التعارف والصداقة والإسهام في توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين.



كما أن سلطنة عمان أيقنت من أن «إقامة السلام وصيانته في العالم أمر ضروري لخير الشعوب، وأنه لا يمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان قائما على قواعد راسخة من العدالة وأسس ثابتة من التعاون والوفاق بين جميع الأمم»، وبهدف المضي مع مختلف دول العالم برؤية إيجابية لمستقبل واعد للبشرية.



وتتميز نظرة عاهل البلاد بعين بصيرة، إذ تقوم على استمرار حرص سلطنة عمان على التعاون الإيجابي مع الجميع وفي شتى المجالات النافعة وبما ينمي المصالح المتبادلة، وقد ظهرت نتائجها من خلال زيارة جلالته عددا من الدول مثل مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية، وقيام عدد من قادة الدول بزيارات إلى سلطنة عمان، مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، ود.حسين علي مويني رئيس زنجبار، توجت جميعها بعقد شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات عدة أبرزها المجالات الاستثمارية والتجارية.



كما آثرت سلطنة عمان في سياستها الخارجية مبدأ الإنسانية، فقامت بدور فاعل في عدد من القضايا المعاصرة إقليميا ودوليا أبرزها الهدنة في اليمن وتمهيد العودة الآمنة لعدد من المحتجزين إلى بلدانهم، وقد دأبت سلطنة عمان على تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على إعلاء سبل الحوار الجاد والفعال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت دوافعها ومسبباتها وعلى ضرورة تحقيق الاستقرار والرخاء لكل الأمم والشعوب وفق مبدأ العدالة والمساواة.



وفي هذا الإطار، ترى سلطنة عمان أن إرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط بات يتطلب إقامة دولة فلسطينية على كل أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، مؤكدة رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقـــالات التعسفيـــة للفلسطينيين كافة.



التحول في مجال الهيدروجين الأخضر



يأتي توجيه السلطان هيثم خلال ترؤسه مجلس الوزراء في مارس الماضي لمواكبة التحولات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه، مما سيعزز فرص الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية والاستفادة من استخداماته المتعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الحرارية للصناعات المحلية.



ودعما لحلول الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة افتتح مشروع عبري للطاقة الشمسية في يناير الماضي أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تربط بشبكة الكهرباء الرئيسة بهدف تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم إسهام مشروعات الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.





المرأة العمانية.. شريكة في مسيرة التنمية الشاملة



حضور ووجود المرأة العمانية في كل الميادين والقطاعات والمجالات وإسهاماتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها سلطنة عمان يحمل دلالات حصاد وثمرات الاهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما في سلطنة عمان وهو ما أكدته السيدة الجليلة حرم السلطان بمناسبة يوم المرأة العمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويا من خلال المستوى والإنجازات التي بلغتها وحققتها في القطاعات العلمية والعملية.



كما أكد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، خلال تدشينه شعار وهوية نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي، أن المرأة العمانية أثبتت وباقتدار على مر الزمان أنها شريكة أساسية في مسيرة العطاء والازدهار، كما أراد السلطان هيثم بن طارق.



وحرصاً من السلطان هيثم بن طارق على قيام جمعيات المرأة العمانية، ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية منها والأهلية في جميع محافظات سلطنة عمان بأدوارها الفاعلة، فقد تفضل وأسدى توجيهاته السامية بتقديم الدعم المالي المناسب لها، والاهتمام بها، وتطويرها ليخرج مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية بـ 19 مبادرة تمكينية واستثمارية بهدف تحقيق نقلة نوعية في أدوار هذه الجمعيات انطلاقا من ثلاثة مرتكزات وهي الحوكمة والقوانين والتشريعات، والبيئة الداعمة، والتمويل والاستثمار.