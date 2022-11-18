قام وفد من لجنة شؤون الإسكان والعقار ورئيس اللجنة النائب د.حسن جوهر ومقرر اللجنة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وأعضاء اللجنة كل من النواب حمد المدلج وحمد العبيد وعبدالله الأنبعي بزيارة اليوم لمنطقة الأشجار جنوب القيروان.



وذكر بيان صادر عن اللجنة أن الزيارة التي تمت برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل جاءت بهدف الاطلاع على أرض الواقع على طبيعة منطقة الأشجار التي تعوق تنفيذ المشروع السكني في المنطقة، وذلك استكمالا لجهود اللجنة في الفصل التشريعي الماضي.



وأضاف البيان ان وفد اللجنة انتهى لما سبق وانتهت إليه اللجنة في الفصل التشريعي السابق بالتأكيد على قلة عدد الأشجار المعمرة في المنطقة، وتوافر آليات بيئية زراعية مناسبة لنقل الأشجار إلى مناطق أخرى.



وأوضح أن وفد اللجنة طلب من الوزيرين سرعة حسم هذا الملف لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب الطلبات الإسكانية.



وأضاف البيان أن اللجنة تثمن جهود النشطاء والمهتمين بالشأن الإسكاني في دعمهم القضية المستحقة كما تثمن جهود جميع الإخوة النواب الداعمين وعلى رأسهم لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ودورها المساند لجهود لجنة الإسكان لفك التشابك القانوني مع الهيئة العامة للبيئة.