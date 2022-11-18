بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره التنموي الطموح، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية التي حققها البلد الشقيق في المجالات كافة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.