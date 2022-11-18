بحضور وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح، أقامت الهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع، في قاعة الفريق الركن أحمد الخالد، حفلا تكريميا لوكيل وزارة الدفاع بالندب السابق الشيخ د.فهد جابر العلي، بمناسبة انتهاء مسيرته المهنية بالوزارة. حضر الحفل لفيف من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وعدد من المسؤولين ‏والموظفين بالوزارة.



بدأ الحفل بكلمة ألقاها الشيخ د.فهد جابر العلي شكر فيها الجميع، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، مؤكدا أن تكريمه هو تكريم لجميع منتسبي الوزارة، وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل جهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة، مشددا على أهمية مواصلة العطاء من أجل رفعة وطننا الغالي.



وفي ختام الحفل، قدم وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح درعا تذكارية لوكيل وزارة الدفاع بالندب السابق الشيخ د.فهد جابر العلي، مؤكدا أن هذا التكريم هو وقفة تقدير وعرفان لجهوده الصادقة، وعطائه المتميز طوال سنوات خدمته، متمنيا له موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مهامه القادمة.‏