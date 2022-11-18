صرح معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري أن جميع العسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد جار العمل على اتخاذ اجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم.



ونوه اللواء الركن د.خالد الكندري إلى أن آلية احتساب الأيام المستحقة عنها المكافأة تشتمل على الأيام التي تم العمل بها فعليا سواء كانت من ضمن أيام العمل الرسمي أو من ضمن أيام الراحة الأسبوعية والعطل والإجازات الرسمية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 686 ورقم 1144 والكتاب الصادر من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن أسوة بزملائهم العسكريين بالحرس الوطني وقوة الاطفاء.



وكان قد أصـدر وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي توجيهات بسرعة العمل على الانتهاء من إجراءات صرف مكافأة الصفوف الامامية.