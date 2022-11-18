بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.