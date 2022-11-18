أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد صلاح أحمد في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 14 الجاري.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت.



وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 21 الجاري، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.