للعام الثاني تتواصل فعاليات برنامج التوعية المصرفية «لنكن على دراية» الذي انطلق بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.



ويقف وراء البرنامج، الذي شهد إقبالا واسعا تعاون كبير بين عديد من الأطراف سواء البنوك أو المؤسسات الرقابية والجهات الحكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص، كما ساهمت في نجاح البرنامج مواهب مجموعة من الفنانين الذي شاركوا في تطوير وإنتاج المحتوى الإعلاني والإعلامي للفيديوهات التوعوية.



ومن ضمن الفنانين المشاركين في البرنامج المذيع والفنان عبدالله الزيادة الذي قال إن مشاركته ضمن حملة «لنكن على دراية» تنبع من حرصه على دعم ومساندة الجهود التوعوية من خلال هذه الحملة، مشيرا الى أن الحملة ستكون إحدى الوسائل المستدامة للتواصل مع المجتمع ومكوناته. وأكد الفنان عبدالله بهمن أن رفع الوعي المصرفي لدى العملاء من خلال منصات متخصصة تستخدم لغة خطاب مناسبة وواضحة للوصول لأكبر شريحة من العملاء يعتبر مساهمة من جانب الفنان في مجال يعود بالنفع على المجتمع بكل مكوناته.



فيما أضافت الفنانة إيمان الحسيني أن إلقاء الضوء على مكافحة الجرائم الإلكترونية له أهمية بالغة نظرا لمخاطرها الكبيرة، ويجب زيادة الوعي في هذه الجوانب في ظل تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.



من جانبه، أوضح الفنان يوسف بن علي أن هذه الحملة تهدف إلى نشر الوعي بشأن المفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي وتعزيز قدرة العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل.