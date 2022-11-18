محمد الجلاهمة



أحال رجال الجمارك إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أوروبيتين وآسيويين و«عربية» عقب ضبطهم لدى وصولهم البلاد جوا وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة.



وقال مصدر جمركي لـ «الأنباء»، إن مفتشا بمطار T4 اشتبه في آسيوي قادم من موطنه وبتفتيش أمتعته عثر على ربع كيلو قرطوم، كما ضبطت سيدة عربية أخفت بطريقة احترافية قطع حشيش وماريغوانا وكوكايين، كما تم ضبط وافدة أجنبية وبحوزتها تبغ مخلوط مع ماريغوانا.



واستطاعت مفتشة جمركية العثور على كوكايين زهري (2CB) وماريغوانا، ومشروب كحولي، وحبوب مخدرة مع مسافرة أوروبية، وضبط آسيوي بحقيبة ملغومة بقطع حشيش.