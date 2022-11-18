سعود عبدالعزيز



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء من ضبط 4 لصوص من أصل 5 قاموا وعلى مدار الأيام القليلة الماضية من تعبئة مركباتهم «فل» والهرب من محطة وقود في منطقة سعد العبدالله، فيما جار ضبط شخص خامس وجاء ضبط اللصوص بعد ان قدمت محطة الوقود ومن خلال كاميرات المراقبة أرقام المركبات التي استخدمت في واقعة السرقة، فيما أكد مصدر امني ان اللصوص اعترفوا بما نسب إليهم بعد مواجهتهم بالصور الملتقطة لهم أثناء تواجدهم في المحطة ولحظة هروبهم، وعليه تم إغلاق 4 قضايا وتحويلها من ضد مجهول الى قضايا معلومة وحملت القضايا الخمسة مسمى سرقة أرقام 424 و425 و426 و427 و428/2022.



وقال مصدر امني ان الممثل القانوني للمحطة أبلغ عن استهداف المحطة من قبل لصوص مجهولين يدخلون الى المحطة ويقومون بتعبئة سياراتهم ومن ثم الهرب دون دفع قيمة الوقود وقدم مقاطع وصورا للمركبات التي نفذت بها الوقائع لتتم إحالة ملف القضية الى المباحث وضبط اللصوص الأربعة وجار ضبط اللص الخامس.