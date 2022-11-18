عندما أعلنت تايلور سويفت عودتها إلى إحياء الحفلات بعد 4 سنوات على جولتها الأخيرة، كان جاكوب لاندري متشوقا ليحجز تذكرته.. لكن بعدما سجل اسمه وحصل على رمز يخوله شراء بطاقته مسبقا، اضطر الشاب العشريني لينتظر طويلا بسبب أعطال فنية، فضلا عن الارتفاع الهائل في أسعار التذاكر.



حالة جاكوب لاندري ليست معزولة.. فقد تحدث آلاف مستخدمي الإنترنت عن تجارب مشابهة على الشبكات الاجتماعية، بينهم كاثرين بيري التي أخبرت وكالة فرانس برس أنها عاشت كابوسا استمر 13 ساعة للحصول على تذاكر لها لمقاعد لن تتيح لها رؤية النجمة الأميركية بشكل جيد خلال حفلتها المرتقبة في ناشفيل.



وعلقت بيري قائلة: «أنا سعيدة لأني حصلت على التذاكر، لكني مستاءة من (موقع حجز البطاقات) «تيكت ماستر»».



ويثير قطاع حجز التذاكر في الولايات المتحدة، والذي تهيمن عليه مجموعة «تيكت ماستر» العملاقة، امتعاضا كبيرا لدى رواد الحفلات الموسيقية منذ سنوات، خصوصا بسبب النفقات الإضافية غير المعلنة والازدياد الكبير في أسعار التذاكر.



وأشارت مواقع بيع التذاكر المرتبطة بـ «تيكت ماستر» إلى تعرضها لأعطال وتوقف للخدمات ومشكلات أخرى إثر الإقبال الكثيف من الراغبين في شراء بطاقات حفلات تايلور سويفت، والذين لم ينل كثير منه مراده رغم أنهم حصلوا على رموز للشراء المسبق.