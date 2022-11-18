نظم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بجامعة الكويت ندوة بعنوان (ميثاق الأخلاقيات الأكاديمية)، قدمتها القائم بأعمال مدير مركز تطوير التعليم بكلية التربية وعضو هيئة التدريس بقسم الإدارة التربوية الدكتورة عايشة أحمد العازمي، بحضور كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وعدد كبير من الطلبة والطالبات من مختلف الكليات بالجامعة، في المسرح الروماني بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية.



وهدفت الندوة إلى التوعية بأهمية الالتزام بهذا النوع من الأخلاق الأكاديمية.



وتناولت د.عايشة العازمي في هذه الندوة مفهوم ومجالات الأخلاقيات الأكاديمية، والأخلاقيات المتبادلة بين عضو هيئة التدريس والطلبة، وأخلاقيات البحث العلمي، واللوائح والنظم القانونية، وكذلك أخلاقيات العمل الأكاديمي في الميثاق الأخلاقي.



ونوهت د.العازمي بأن الالتزام بالأخلاق الأكاديمية ينعكس إيجابا على سمعة الجامعة في المحافل المحلية والعالمية.