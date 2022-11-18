أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اعادة النظر في العلاقات مع حكومة دمشق ممكن وإنما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين الأتراك، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.



وردا على سؤال حول احتمال عقده لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، أكد أردوغان أنه «ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة»، مبينا أنه «يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك».



وتابع: «يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو، ونكمل طريقنا وفقا لذلك».



وكان أردوغان قد صرح في أكتوبر الماضي، أن لقاءه مع رئيس سورية بشار الأسد، غير وارد في الوقت الحالي، مضيفا أن ذلك «سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب».