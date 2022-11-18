

نظمت إدارة الإرشاد الأكاديمي التابعة لعمادة شؤون الطلبة زيارات للفصول الدراسية ومعرضا إرشاديا للطلبة في مختلف كليات جامعة الكويت ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الآداب وكلية التربية وكلية الحقوق خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة موظفي إدارات عمادة شؤون الطلبة وهي إدارة الإرشاد الأكاديمي، وإدارة الأنشطة الرياضية، وإدارة الأنشطة الثقافية والفنية، وإدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة الشؤون الطلابية، وإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين.



وقدمت الإدارات ممثلة بالإرشاد الأكاديمي شرحا للطلبة حول العملية الإرشادية في جامعة الكويت، مبينة أن عمادة شؤون الطلبة على أتم الاستعداد للرد على جميع استفسارات الطلبة طوال العام الدراسي.



كما تطرقت لكيفية إعداد الطالب الجامعي وتوعية الشباب، وتقديم الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والرياضية وتوفير الرعاية اللازمة للطلبة من فئة ذوي الإعاقة ولطلبة المنح الدراسية من الوافدين.



وأوضحت الإدارات أن العمادة تقوم بمسؤوليتها تجاه الطلبة في مجالين أساسيين: الأول الأنشطة الطلابية وتتضمن الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والرياضية، والآخر الخدمات الطلابية وتتمثل في خدمة الطلبة في المجالات الدراسية والإسكان والتوجيه والإرشاد والإصدارات ورعاية طلبة المنح الدراسية من الوافدين، إضافة إلى الرد على استفسارات الطلبة والزائرين عن كل ما يخص الطالب الجامعي حول الشؤون الطلابية والعمل النقابي وأهم حقوقه وواجباته.



كما أكدت العمادة حرصها على مساعدة الطلبة في كل ما يفيدهم خلال مسيرتهم الدراسية، وبيان أهمية ما تقدمه للطالب من أنشطة وخدمات وإبداعات طلابية، وتوعيتهم بأهمية أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وهي عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات.