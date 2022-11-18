نظم القسم الثقافي بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت معرضا بعنوان «الإبداع بتراث الأجداد»، في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلبة د.محمد الخضر، ومدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية أ.جمال بوعركي، والقائم بأعمال مراقب الإدارة أ.خلود اليعقوب، وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية وطلبة الكلية، حيث أقيم المعرض بإشراف المشرفة الثقافية أ.ضحى العوضي.



وبدورها، أوضحت القائم بأعمال مراقب الإدارة أ.خلود اليعقوب أن الفعالية أقيمت بهدف تحقيق الإفادة المطلوبة للطلبة والزائرين بأهمية التراث الكويتي، وعادات وتقاليد الأجداد الجميلة وأهم الحرف التراثية، مؤكدة أن الإدارة تحرص دائما على تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية المفيدة والفعالة والتي تخدم طلبة الجامعة من مختلف الكليات.



هذا وأقيم المعرض بمشاركة فريق الطيبين الكويتي، وفريق إكسبو 965.