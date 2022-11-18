اختتمت في إسبانيا فعاليات الاجتماع الثالث للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة).



وأشاد نائب رئيس «نزاهة» المستشار نواف المهمل في تصريح خاص لـ«كونا» بمخرجات الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، لافتا إلى أن «النتائج كانت إيجابية سواء على صعيد الاجتماع الرئيسي أو على صعيد ورش العمل أو اللقاءات الجانبية مع بعض الوفود لتناول القضايا العالقة».



وأوضح أنه تم في الاجتماع الرئيسي تحديد الدول الجديدة التي انضمت إلى عضوية الشبكة، لافتا في هذا السياق إلى انه وعلى الرغم من أن الشبكة تأسست قبل أقل من سنتين فقد أصبح في عضويتها اليوم أكثر من 70 دولة «مع توقعات بنمو مستمر وخلق روابط مباشرة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد لتفادي الإجراءات الرسمية والمرور عبر قنوات طويلة من البيروقراطية في المخاطبات لتصبح مباشرة بين هذه الجهات».



ولفت إلى أنه تم تطوير شبكة آمنة من خلال نقاط اتصال محددة تتيح إمكانية الاتصال بشكل مباشر بين الأطراف وتبادل المعلومات بشكل «سري وآمن» إلى جانب إجراء مكالمات «سرية وآمنة» من خلال المنصة المطورة خصيصا لهذا الغرض.



وقال إنه تم أيضا تبادل بعض الاشتراطات التي تفرضها كل دولة في استقبال طلبات المساعدة القانونية فيما أجرى الوفد الكويتي اجتماعات ثنائية مع عدد من الجهات لتناول القضايا العالقة مؤكدا في هذا السياق على أن النتائج كانت «أكثر من إيجابية وستسهم في تسهيل تبادل المعلومات».



وذكر أن الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الإسبانية (مدريد) تطرق أيضا إلى خطة العمل لعام 2023 واعتماد حالة المراقبين في الشبكة كما تم فيه مناقشة قضايا تبادل المعلومات والتحقيقات متعددة الولايات القضائية في جرائم الفساد.



وضم الوفد الكويتي اختصاصي أول بإدارة التعاون الدولي ضاري بويابس الذي وفد إلى مدريد كما يشارك فيه افتراضيا اختصاصي أول قانون بإدارة التعاون الدولي أنوار القديري والمهني بإدارة التعاون الدولي جود الهاجري.



وتمثل الشبكة منصة لتبادل المعلومات بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد كما توفر المعارف والموارد والأدوات في المسائل المتعلقة بالتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود ومتابعتها ومحاكمتها.



وتؤكد «نزاهة» حرصها الدائم وسعيها المستمر نحو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد وتبادل المعلومات بشأن قضايا مكافحة الفساد ومشاركة أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال وذلك في سياق تحقيق أهدافها المبينة في أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 الصادر بإنشائها.