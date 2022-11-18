أعلن معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري ان العمل جار باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصرف مكافآت الصفوف الأمامية لجميع العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد.



وقال الكندري في بيان لوزارة الدفاع مساء اليوم الخميس إن آلية احتساب الأيام المستحقة عنها المكافأة تشتمل على الأيام التي تم العمل بها فعليا سواء أكانت من ضمن أيام العمل الرسمي أو من ضمن أيام الراحة الأسبوعية والعطل والإجازات الرسمية.



وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 686 ورقم 1144 والكتاب الصادر من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن أسوة بزملائهم العسكريين بالحرس الوطني وقوة الاطفاء.



وكان وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أعطى توجيهات بسرعة العمل للانتهاء من إجراءات صرف هذه المكافأة.